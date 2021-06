Si no nos creían que en EE.UU. existe gente que a pesar de tener el privilegio de contar con un gobierno que los vacune y los procure, no quieren ponerse la vacuna contra el COVID-19, pues esta noticia de Foo Fighters les hará darse cuenta que no les mentíamos en anda.

Tal y como Metal Injection reporta, la banda se dirigirá a Los Ángeles para reabrir el “Fabulous Forum” con un concierto masivo exclusivamente para personas 100% vacunadas.

Mientras que al principio la organización sólo pedía que mostraran una prueba que marcara negativo en sus resultados, la banda ha mantenido un discurso mucho más riguroso al advertir que para ellos, sólo aquellos vacunados serán realmente bienvenidos.

El show se presentará el próximo 25 de junio, y les daríamos el link para comprar sus boletos pero, si tienen menos de 40 años es probable que no seamos bien recibidos por allá…

¡Pero no todo está mal! Si son fans de Foo Fighters, la banda ya está tocando más y por acá les dejamos algo de su último show post-pandemia: