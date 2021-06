Con el título de ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, Damon Albarn ha anunciado la llegada de un nuevo álbum que se planea estrenar el próximo 12 de noviembre vía Transgressive Records.

Con la intención de recapitular el último año y medio que ha pasado con la crisis del COVID-19, CoS reporta que Damon creó esta pieza orquestal inspirado en los paisajes de Islandia y diferentes temáticas por las que él mismo se ha desarrollado en esta pandemia como la fragilidad del ser, la salud mental, las pérdidas, la vida y la muerte.

“Yo mismo he atravesado mi propio viaje de oscuridad en esta pandemia que me ha llevado a creer que detrás de todo, existe una fuente pura por la que aún vale la pena sentir esperanza”. Damon Albarn durante una comunicado de prensa

Ya pueden escuchar el primer sencillo, mismo que llega con un arte oficial y el anuncio de todo su tracklist. ¿Quieren conocerlo? Denle una checada por acá:

The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows Tracklist:

01. The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

02. The Cormorant

03. Royal Morning Blue

04. Combustion

05. Daft Wader

06. Darkness To Light

07. Esja

08. The Tower Of Montevideo

09. Giraffe Trumpet Sea

10. Polaris

11. Particles