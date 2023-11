El plazo se ha cumplido y el día de hoy arranca el festival Corona Capital 2023, con las actuaciones estelares de Pulp, Blur y The Cure, además de otros grandes actos internacionales como The Pet Shop Boys, The Black Keys, Alanis Morissette, The Chemical Brothers, 30 Seconds To Mars y muchos más. Sin embargo, si no tuviste la fortuna de comprar boletos, la organización del evento ha anunciado que transmitirá en vivo y por streaming los tres días del festival.

Festival Corona Capital, el segundo más caro del mundo

Con meses de anticipación, la venta de boletos para el festival Corona Capital 2023 fue rápida, aunque no exenta de controversia. Según ciertas comparaciones, se ha colocado como el segundo festival más costoso del mundo, solo detrás del emblemático Coachella. La crítica se centra en que la economía de los Estados Unidos no es equiparable a la de México, y que “el precio no se ajusta al mercado en el que se lleva a cabo el evento”.

Aún así, y con precios de hasta $12,600 pesos por un abono general, el Corona Capital 2023 es nuevamente un evento con localidades agotadas, que por jornada recibirá al rededor de 80 mil personas.

Festival Corona Capital 2023 se transmitirá en vivo y por streaming

Y para todos aquellos que no pudieron comprar boletos, ya sea porque estaban fuera de su presupuesto o porque no alcanzaron a adquirirlos, les tenemos una gran noticia: todo el festival se transmitirá en directo y vía streaming. ¿Lo mejor de todo? Será de manera completamente gratuita

En redes sociales, se confirmó que se podrá “vivir segundo a segundo” la experiencia del festival Corona Capital 2023. Las transmisiones se realizarán a través del canal oficial del CC en Twitch, así como en su canal oficial de Youtube.

La jornada de hoy, viernes 17 de noviembre, comienza a las 2:50 de la tarde en el escenario ‘Nivea Tono Natural’ con la actuación de Hannah Storm. Mañana, sábado 18 de noviembre, dará inicio a las 3:00 de la tarde en el escenario ‘Vans’ con la presentación de Tessa Violet. El domingo 19 de noviembre comenzará a las 2:30 de la tarde en el escenario ‘Vans’ con la actuación de Just Mustard.

Por aquí puedes revisar los horarios oficiales.