Cosas insólitas y fuera del entendimiento del hombre promedio suceden a diario y en todos los rincones del planeta. En esta ocasión nos trasladamos a Reino Unido, en donde el influencer Oil London se ha sometido a más de 15 cirugías estéticas para parecerse a Jimin, integrante de la boy band surcoreana BTS.

Y es que la transformación de London va más allá de simplemente la apariencia física. Asegura que se identifica como persona no binaria, coreanx, y que sus pronombres son “ellos/ellas/coreanx/Jimin”.

London explicó recientemente que se sentía “atrapadx” en el cuerpo equivocado, pero que por fin puede “ser sí mismx” tras su supuesto cambio de nacionalidad. Se dice que el proceso implicó 18 cirugías y costó al rededor de $150.000 dólares, con procedimientos que datan del 2013, cuando inició su obsesión por BTS y las cirugías estéticas.

Continuó:

The Daily Mail informa que London se ha sometido a tratamientos de blanqueamiento de piel, cinco rinoplastias, una reducción de mentón, una reducción de pómulos, una liposucción y una blefaroplastia -que altera la forma de los ojos-, entre otros procedimientos quirúrgicos.

Desde entonces, naturalmente, London ha sido acusado de trivializar la identidad surcoreana y de apropiarse de su bandera (que modificó con los colores del orgullo LGBTIQA+). Algunos le han comparado con Rachel Dolezal, quien se identificó como mujer negra a pesar de haber nacido de dos padres blancos.

“Como coreano, esto me molesta mucho” escribió un usuario en redes sociales. “La nacionalidad no es tan sencilla. No me importa (si) te identificas como coreano o no. Deja de insultar a nuestra bandera nacional. Significa mucho más de lo que crees”.

Vía redes sociales.