Quisiéramos decir que “ah, ¡cómo extrañamos a Damon Albarn!”, pero lo cierto es que el músico inglés de 53 años de edad no paró ni un solo momento, ni antes ni después de la pandemia.

En una reciente entrevista con NME, Albarn habló sobre los múltiples y francamente emocionantes planes que tiene a futuro. Eso es un nuevo disco de Gorillaz; una no-del-todo descartada reunión de Blur; y por supuesto, su recién anunciado disco en solitario.

Sobre Gorillaz

Gorillaz es uno de los proyectos a los que más jugo le saca Damon. Recordemos que el año pasado, en el pico de la pandemia, lanzó ‘Season 1: Song Machine’, una serie conceptual de videos, colaboradores y temas inéditos.

Hablando con NME, Albarn confesó que ha estado trabajando en nueva música de Gorillaz con “temática de carnaval”, que tiene reminiscencias a lo escuchado en su fantástico debut homónimo del 2001.

(…) He estado trabajando en música de temática carnavalesca con Gorillaz con un montón de gente del oeste de Londres. Realmente estamos volviendo al espíritu del primer disco. Es realmente emocionante y lo hemos disfrutado mucho. Es una especie de contrapeso agradable a ‘The Nearer The Fountain…’, realmente. Definitivamente necesitaba una dosis de algo más después de terminar ese disco. Las percusiones Steel Pan y los Casio MT-40 siempre serán una buena cura. Vía NME.

Sobre su proyecto solista

La semana pasada se anunció que Damon entregaría su segundo esfuerzo en solitario el próximo 12 de noviembre vía Transgressive Records. Un trabajo orquestal inspirado en los paisajes de Islandia y las vicisitudes que supuso la pandemia del coronavirus. Llevará por título ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’.

El primer sencillo del disco, así como su arte conceptual, ya están disponibles.

Sobre Blur

Blur es de momento el proyecto al que menos energía se le está otorgando. Cuándo se le preguntó a Damon su postura en torno a los recientes comentarios de Dave Rowntree, baterista de Blur, sobre sus esperanzas de una reunión del icónico grupo de britpop; dijo:

Bueno, tuvimos una charla hace poco, pero no hemos avanzado más que eso. Tuvimos una idea, sin embargo; estoy un poco ocupado en este momento, obviamente. Cuando se produzca, estaré preparado. Vía NME.

La última vez que Blur tocó fue en marzo de 2019 durante el concierto ‘Africa Express: The Circus’ en Leytonstone, Londres. Interpretaron “Clover Over Dover”, “Tender” y “Song 2”. Este concierto sorpresa se produjo cuatro años después de su última gran gira, que incluyó un espectáculo al aire libre en el Hyde Park de Londres.