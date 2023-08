La música, como herramienta terapéutica, tiene la habilidad de influir en nuestras emociones, proporcionando alivio ante la depresión y la ansiedad. La canción “You Make My Dreams” (1980) de Hall & Oates, por ejemplo, es reconocida por levantar el ánimo en momentos de vulnerabilidad, brindando un sentimiento de ligereza y felicidad.

Un psicólogo musical de la Universidad de Sheffield, el Dr. Michael Bonshor, ha investigado las características que hacen que una canción sea alegre. Descubrió (vía Daily Mail) que las canciones más edificantes suelen estar en tonos mayores, con un tempo de 137 latidos por minuto y una estructura verso-estribillo-verso-estribillo.

La investigación del Dr. Bonshor fue comisionada por la marca alemana de yogurth Müllerlight, y puedes escuchar sus conclusiones a continuación:

Sin embargo, el factor que más conecta con las personas es un elemento impredecible, como un cambio de tonalidad. El Dr. Bonshor menciona que los “acordes de séptima” añaden interés a las canciones, generando una sensación de tensión y alivio musical.

Además, las canciones alegres tienden a tener un ritmo marcado de 1-2-1-2 que invita al baile, y una introducción breve que crea un impacto inmediato sin una acumulación prolongada. El volumen alto, instrumentos brillantes y animados como trompetas o guitarras eléctricas, y ritmos repetitivos o riffs de guitarra memorables también contribuyen a la sensación de alegría en la música.

“Nos gusta el volumen alto cuando se trata de cómo se hacen nuestras canciones felices, con notas tocadas de manera brillante y animada por instrumentos como trompetas o guitarras eléctricas, en lugar de instrumentos más suaves. Finalmente, un ritmo repetitivo o un riff de guitarra al que la gente pueda aferrarse y se vuelva memorable, es la cereza del pastel”.

Según el análisis del Dr. Bonshor, “Good Vibrations” de The Beach Boys es el ejemplo más destacado de una canción alegre, cumpliendo con todas las características identificadas.

El tema se centra en el concepto de sentimientos positivos y emociones viscerales, en línea con su título. Otras canciones que siguen este patrón incluyen “I Got You (I Feel Good)” de James Brown, “House Of Fun” de Madness, “Waterloo” de Abba, “Uptown Girl” de Billy Joel y “Sun Is Shining” de Bob Marley.

Mientras tanto, otro estudio enfocado en la música asegura que aquellos que escuchan la música de Rammstein, el icónico conjunto alemán de metal industrial, tienden a desarrollar un comportamiento grosero. Entérate de los detalles por aquí.