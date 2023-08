Sir Elton John tuvo que ser hospitalizado el fin de semana tras sufrir una caída en su villa ubicada en Niza, Francia. Sin embargo, el cantante de “Rocket Man” fue dado de alta tras pasar la noche en el hospital privado Princess Grace en Mónaco.

Un representante del intérprete de 76 años declaró posteriormente a la prensa (vía BBC) que Sir Elton se encuentra “bien de salud” tras el incidente.

En los días previos a la caída, Elton John fue visto por última vez en su yate disfrutando de un merecido descanso luego de su histórica actuación en Glastonbury. El cantante de “Yellow Brick Road” viajó a Niza y se alojó en su villa antes de la repentina caída.

Después del accidente, fue tratado en el hospital por el servicio de traumatología antes de recibir el alta el día de hoy (28 de agosto) por la mañana. Tras regresar al sur de Francia, su representante declaró que el cantante se encontraba “en buen estado de salud”.

Su caída se produce después de que la estrella se retirara recientemente de los escenarios. El icónico artista agradeció a sus fans “52 años de alegría” durante su último concierto.

Durante su increíble gira “Farewell Yellow Brick Road“, Elton John actuó en 330 conciertos y recaudó la impresionante cantidad de $939 millones de dólares con localidades agotadas. También, protagonizó el festival Glastonbury 2023 con un legendario set en el Pyramid Stage.

Tras clausurar el festival a finales de junio, siguió de gira durante un mes más antes de su última actuación, el 9 de julio. Al cerrar su último concierto en Estocolmo (Suecia), dijo al público:

“He tenido una carrera maravillosa, increíble. 52 años de pura alegría tocando música (…) pero, ¿saben?, no estaría aquí sentado y hablando si no fuera por ustedes. Compraron los sencillos, los álbumes, los CD, las casetes, pero lo más importante es que compraron las entradas para los conciertos. y saben cuánto me gusta tocar en directo”.