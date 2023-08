La semana pasada, del 24 al 27 de agosto, se llevaron a cabo los conciertos de Taylor Swift en el marco del exitoso “The Eras Tour”. La megaestrella del pop se presentó por primera vez en México (y en LATAM) durante el verano, una estación marcada por fuertes y recurrentes lluvias. Sin embargo, los swifties mexicanos corrieron con muchísima suerte, ya que ninguna fecha se vio afectada por el clima de la CDMX.

No obstante, no solo la suerte estuvo del lado de los fanáticos, pues también hubo algunas ofrendas que podrían haber intercedido ante el mismísimo dios mexica de la lluvia, Tláloc. En redes sociales, circula un video en donde una fan realiza su propia versión del famoso ritual de enterrar las tijeras/cuchillo en la tierra para que no llueva, pero al más puro estilo swiftie.

Al pie de la estatua de Tláloc, ubicada frente al Museo Nacional de Antropología, una swiftie moja con agua del pequeño estanque que le rodea un “friendship bracelet”, personalizado con el nombre del dios mesoamericano. Después, cava un pequeño hoyo en la tierra y deposita el brazalete, con la esperanza de que la lluvia no arruine la jornada histórica de Taylor Swift en la ciudad.

La dinámica de los “friendship bracelets”, mientras tanto, surgió durante el arranque de The Eras Tour en los Estados Unidos, motivada por la canción “You Are On Your Own, Kid”. Consiste en hacer pulseras con cuentas, inspiradas en las canciones de Taylor Swift, para luego intercambiarlas o regalarlas a los “swifties”, e incluso al personal de seguridad, vendedores y staff que operan durante los shows de Swift.

Y podrán creerlo o no, pero Tláloc no hizo de las suyas, a pesar de que el pronóstico del clima auguraba algunas precipitaciones en el centro del país. Las miles de personas que asistieron durante cuatro días seguidos al Foro Sol pudieron lucir sus atuendos, cantar y trasladarse por la ciudad sin ningún inconveniente, ya que el clima estuvo a su favor.

Incluso la llegada y salida del recinto estuvieron cubiertas, ya que el gobierno capitalino accedió a ampliar el horario del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con algunas estaciones cercanas operando hasta la 1:00 a.m. La jornada se llevó a cabo sin ninguna dificultad, según las autoridades locales.