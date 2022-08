‘White Pony’ (2000) de Deftones nos dejó muchas canciones increíbles pero, sin lugar a dudas, “Change (In The House of Flies)” sigue siendo el sencillo más famoso. Según Chino Moreno (vía Song Facts), se trata de una de las canciones “definitorias” del conjunto, ya que no hubo necesidad de planear nada. “Empezó con Stephen y yo tocando la guitarra y Frank en el teclado sobre ella. En ese momento, todo el mundo se unió”.

Sobre el significado de “Change” muchas cosas se han argumentado al respecto, dado su oscuro lirismo. En foros de Reddit algunos fanáticos aseguran que habla de la relación entre Moreno y su primera esposa, Celeste Schroeder. Sin embargo, el propio Chino se ha limitado a declarar al respecto: