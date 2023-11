Después de otra polémica edición en su haber, marcada por cancelaciones de último momento, el festival Hell &Heaven ha anunciado que cambia de dueño, y advierte una “nueva era” en su organización para el beneficio de los y las fans.

A través de redes sociales, el festival Hell & Heaven anunció la venta de su marca a Master Group. Según una fuente local, Master Group es un “holding de empresas” que también engloba a Full Pass, ticketera nacional con mayor presencia en el sureste mexicano. Actualmente, este conglomerado gestiona el festival Core, el festival Renaissance y eventos como la presentación de Rüfüs Du Sol, todos llevados a cabo en Tulum, por mencionar algunos ejemplos.

“Somos una empresa con más de 10 años de experiencia que promueve la tecnología y rentabilidad. Full Pass desarrolló una parte crucial en la realización del Hell and Heaven 2023. Ahora es de mi agrado informarles que The Master Group adquiere la marca Hell and Heaven.

“Actualmente, les aseguramos que estamos planificando la edición 2024 y convertirla en uno de los mejores festivales de rock a nivel mundial”, dijo el CEO de Master Group, Carlos González.