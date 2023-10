A lo largo de los años, diversos estudios han destacado las ventajas terapéuticas de la música, que van más allá de la simple apreciación. La música tiene la capacidad de aliviar la depresión, la ansiedad y el estrés, lo que la convierte en una herramienta valiosa para mejorar la salud mental. No es sorprendente que ciertas canciones tengan la habilidad innata de inducir la relajación, proporcionando una combinación ideal para calmar la mente y el espíritu.

75% de personas experimentan reducción de estrés al escuchar sus canciones favoritas

Esta capacidad de la música para aliviar el estrés es tan profunda que la investigación sugiere que puede influir en la función cerebral de manera similar a la medicación. En un estudio del 2009 conducido por el Goldsmiths’ College en Londres, se descubrió que el 75% de las personas experimentan una reducción del estrés cuando escuchan sus canciones favoritas.

Este poder terapéutico de la música está siendo cada vez más reconocido, como lo demuestra un aumento del 103 % en las búsquedas globales en Google de “canciones para aliviar el estrés”, reflejando una creciente tendencia de buscar consuelo musical en tiempos difíciles.

Ritmos tranquilos y acordes simples ofrecen cualidades calmantes y meditativas

En la búsqueda de canciones que sean altamente efectivas para inducir la relajación, varios estudios a lo largo de los años han analizado los arreglos musicales y las capacidades calmantes y meditativas de cada composición.

Algunas canciones, como “Stress Relief” de Late Night Drive Home, han sido creadas específicamente con estos elementos en mente, incorporando sonidos relajantes como la lluvia y paisajes sonoros ambientales para proporcionar el soundtrack perfecto para la relajación.

Por otro lado, canciones como “Do I Wanna Know?” y “I Wanna Be Yours” de Arctic Monkeys se convierten en melodías de relajación de forma natural, gracias a su ritmo inherentemente tranquilo, progresiones de acordes simples y su intención de ser fácilmente digeribles. Incluso melodías pop románticas como la conmovedora balada de Adele, “Someone Like You”, y el éxito de One Direction, “Night Changes”, comparten esta simplicidad y accesibilidad auditiva que las hace acogedoras y reconfortantes.

En un enfoque completamente instrumental, “Watermark” de Enya se destaca por sus suaves y melodiosas pulsaciones que evocan la música celta tradicional. A pesar de la intención inicial de incorporar un poema, la pieza resultante es puramente instrumental y excepcionalmente tranquila.

Entre las canciones más relajantes según varios estudios, destaca “Weightless” de Marconi Union, una banda inglesa de música ambiental. Esta pista de ocho minutos, lanzada en colaboración con Lyz Cooper de la Academia Británica de Terapia de Sonido y Radox Spa, presenta grabaciones de guitarra, piano y campos manipulados, junto con tonos bajos que supuestamente inducen un estado de trance.

Además, “Please Don’t Go” de Barcelona y otras composiciones, como “Airstream” de Electra, “Mellomaniac” de DJ Shah y “Daylight” de David Kushner, también incorporan suaves melodías de piano, voces evocadoras y arreglos simples y lentos, creando una sensación de tranquilidad similar.

Si bien existen varias razones que explican por qué una canción puede proporcionar alivio del estrés o inducir felicidad, todas ellas comparten este denominador común de simplicidad y ritmo relajado que las convierte en verdaderos tesoros dentro del vasto mundo de la música.

Las canciones más relajantes, según la ciencia: