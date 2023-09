Bien dicen por ahí que ser mexicano no es para todos, y Adele es una de esas personas. Recientemente, la cantante de “Rolling in the Deep” reveló que su equipo de seguridad tuvo que expulsar a varios fans de uno de sus conciertos en Las Vegas. Explicó que estaban siendo “bastante ruidosos” debido a las celebraciones del Día de la Independencia. “Fue una auténtica locura”, agregó.

En este momento, Adele continúa ofreciendo su exitosa residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, Weekends With Adele. Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, fecha en la que los mexicanos, tanto dentro como fuera del país, celebramos el Grito de Independencia; la cantante y su audiencia se sintieron sobrepasados por la efusividad de las fiestas patrias. En un show reciente, Adele le reveló a sus fans:

“Los conciertos del fin de semana pasado fueron increíblemente ruidosos debido a la celebración de la Independencia de México. Había muchas festividades afuera, y cuando hay un ambiente festivo, todos quieren unirse“. “Mucha gente tuvo que abandonar el espectáculo porque estaban actuando de manera bastante salvaje, molestando y todo eso. Fue una auténtica locura” (vía NME).

Asimismo, la artista, de 35 años de edad, expresó que una de las asistentes llegó al espectáculo en pésimas condiciones, lo que provocó la indignación tanto de aquellos que estaban a su alrededor como de ella misma, ya que “no podía dirigir su mirada hacia las primeras filas”.

“Había una señora delante a la que se le caía el pecho. Debió de haber estado tomando el sol hasta muy tarde porque entró básicamente en bikini y tapada”. “Estaba sentada en la primera fila y estaba muy borracha. Pero parecía pensar que nadie podía verla, y cada vez que se acercaba para tomar más tequila, sus pechos se caían. Por eso, no podía mirar hacia la primera fila“.

Sin embargo, aunque ahora sabemos que no la pasó del todo bien, Adele mantuvo la compostura e incluso se dejó fotografiar con un tocado y una muñeca típica mexicana, tal y como presumió en redes sociales.

Y es que tal parece ser que Adele goza del cariño y la admiración de muchos mexicanos, quienes han viajado hasta los Estados Unidos para disfrutar de uno de los conciertos de su exitosa residencia, que se ha anunciado se extenderá hasta noviembre del 2023.

El mes pasado, un fanático de nombre Sebastián viajo a Las Vegas junto con su mamá para celebrar su cumpleaños, y tuvo la fortuna de que la mismísima Adele le cantara las mañanitas, y lo reconociera frente a todo el público. Entérate de los detalles por aquí.