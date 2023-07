Aunque David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, se asocia a menudo con la cima del éxito musical, con créditos de composición en muchos álbumes icónicos e influyentes; el nativo de Cambridge cree que ha tenido su parte justa de fracasos a lo largo de los años, e incluso hay una canción que se arrepiente de haber escrito.

Además de su indudable talento, uno de los aspectos más refrescantes de la personalidad de Gilmour es su naturaleza exigente. Como reflejo de ello, tiene reservas sobre la obra maestra de la banda británica de 1973, ‘The Dark Side of the Moon’. Gilmour explicó su “problema” con el disco multiplatino a Guitar Player:

Uno de los otros momentos que Gilmour también lamenta es haber escrito la suite “The Narrow Way” del álbum ‘Ummagumma’ de 1969, que destaca por haber sido compuesta e interpretada íntegramente por él. A pesar de tal hazaña, describió la motivación de la canción como “desesperación“.

En 1983, en una entrevista con la revista Sounds Guitar Heroes (vía Far Out), le pidieron que explicara la inspiración que había detrás de su primera composición importante para Pink Floyd. Respondió:

“Bueno, habíamos decidido hacer el maldito álbum, y cada uno de nosotros hacer una pieza de música por nuestra cuenta… era sólo desesperación en realidad, tratando de pensar en algo que hacer, para escribir por mí mismo. Nunca había escrito nada antes, simplemente me metí en un estudio y empecé a divagar, juntando trozos y piezas. No lo he escuchado en años. No tengo ni idea de cómo es”.