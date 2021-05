El próximo 30 de octubre los Foo Fighters serán introducidos al Salón de la Fama del Rock n’ Roll, y como parte de los preparativos previos para dicha ceremonia, la revista Rolling Stone se acercó a Dave Grohl para entrevistarlo y profundizar más con respecto a este merecido e importante suceso.

Durante la entrevista, Dave recordó cómo sin darse cuenta, este suceso lo lleva a estar en dos bandas que han sido inducidas al Salón (siendo Nirvana la primera, claro está).

Y mientras la entrevista se desarrolla y cuenta cómo el escribir su reciente libro de memorias lo ha llevado a valorar más los 25 años que lleva con los Foo, también se dio la libertad de contar una de sus aventuras junto a Joan Jett y Miley Cyrus en 2015:

“Recuerdo que después de tocar, decidí subir a tomarme un trago y pasar el rato. Las ceremonias pueden ser dolorosamente largas y cansadas. Entonces ya estando ahí me fumé un porro con Joan y Miley y lo que siguió fue extremadamente confuso.



Recuerdo bajar y quedármele viendo a Jerry Lee Lewis y ni siquiera poder articular palabra. Lo peor fue que en lo que intentaba encontrar un lugar donde sentarme, uno de los productores de la ceremonia me interceptó porque tenía que estar en el escenario para cantar “With A Little Help From My Friends” con Ringo Starr y otros músicos, y estaba tan drogado que todo lo que quería hacer era esconderme detrás de Stevie Wonder“.

Dave Grohl para Rolling Stone