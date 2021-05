Hoy tampoco será el día en que Oasis se reúna. En una entrevista reciente con The Project, el mayor de los co-fundadores de la banda dijo que una reunión está fuera de la mesa porque “simplemente no le apetece”.

Noel Gallagher acudió a la emisión para promocionar el próximo lanzamiento de High Flying Birds, la colección de grandes éxitos ‘Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’. Sin embargo, y a pesar de llevar una década alejado del proyecto, el legado de Oasis le persigue por doquier. Noel no tuvo problemas para juzgar la discografía del conjunto, declarando que “Supersonic” y “Don’t Look Back in Anger” son sus dos mejores canciones. Pero cuando se trata de una reunión, es bastante claro.

La gente me hace esa pregunta a diario, y sólo puedo decirles que simplemente no me apetece. Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto, así que no, no creo que se me ocurra una idea y tenga que consultarla con cuatro personas y que seis semanas después alguien la eche para atrás porque su gato tiene tos. Así que me gusta marchar a mi propio ritmo. Me temo que Oasis está acabado. Vía The Project.

Remató: “El legado de la banda está grabado en piedra. Si la gente nos ha visto, entenderá de qué va todo el alboroto. Si no nos ha visto, es difícil, porque nunca he visto a los Beatles o a los Sex Pistols“.

Por último, expresó cierto desconcierto sobre por qué el tema sigue saliendo a flote.