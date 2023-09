¿Cuál es la banda de rock que ha vendido más discos en la historia? Es una pregunta que todo melómano se ha formulado en algún momento, y por supuesto que el título lo ostenta uno de los conjuntos más respetados y queridos del mundo.

Sin embargo, es importante destacar que esta agrupación nunca ha logrado vender más de 40 millones de copias de un solo álbum. En esta categoría, se encuentran AC/DC, Pink Floyd y Eagles, con sus respectivos discos: ‘Back in Black’, ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Their Greatest Hits (1971-1975)’ y ‘Hotel California’.

Entonces, ¿alguna suposición? Si aún no lo has adivinado, por supuesto que se trata de The Beatles. Los Fab Four han vendido la mayor cantidad de música en general, lo que no sorprende, dado que fueron una de las bandas más icónicas y exitosas en la historia.

Sin embargo, ¿habrá alguna otra banda o artista de rock que logre igualar o superar el éxito de los Beatles? Es una pregunta que debemos considerar, aunque quizás nunca se materialice.

The Beatles lideran la lista con una rotunda claridad. Hasta 2019, habían vendido 600 millones de álbumes en todo el mundo, según informes de Classics Du Jour, desplazando 183 millones de copias tan solo en los Estados Unidos.

Son indiscutiblemente la banda de rock con mayores ventas de todos los tiempos. Además, en términos de éxitos en listas, el cuarteto de Liverpool ocupó simultáneamente los cinco primeros lugares del Billboard 100 en abril de 1964. (Desde entonces, solo dos superestrellas modernas han logrado esta hazaña: Drake y Taylor Swift).

¿Alguien más se ha acercado a las ventas de The Beatles?

En cuanto a otros artistas que han llegado cerca del nivel de los Beatles, solo unos pocos han vendido 250 millones o más discos en todo el mundo. Entre ellos se encuentran Elvis Presley, Michael Jackson, Elton John, Queen, Madonna y Led Zeppelin.

¿Cuál es la razón de que los Beatles hayan vendido tanto?

Quizás se deba a que fueron pioneros en la industria musical, desafiando los límites del rock y el pop. Siempre evolucionaron su sonido, experimentaron con diferentes géneros y presentaron técnicas de grabación innovadoras. Además, la dupla de John Lennon y Paul McCartney sigue siendo uno de los dúos de compositores más influyentes del mundo.

Sin embargo, su impacto cultural es probablemente la razón más importante de por qué los Beatles lograron vender tantas unidades. Surgieron en una época en la que una banda de rock como una entidad colectiva apenas era una “cosa”. Los Beatles prácticamente le mostraron al mundo, y a todos los músicos que les siguieron, cómo es que se tenían que hacer las cosas.