‘Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird’, es el nombre de un próximo documental que relatará la relación entre la dupla creativa de The Mars Volta y At The Drive-In, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López. Se estrenará durante el mes de octubre y abajo puedes ver su trailer oficial.

Ayer, 13 de septiembre, Cloud Hill Films lanzó un adelanto de la película por venir, que también narrará la historia de ambas bandas. Esta historia será explorada a través de imágenes capturadas por el mismo Omar Rodríguez-López a lo largo de las últimas dos décadas. La descripción oficial de la biopic dice:

“Una película que traza la relación artística y personal entre dos artistas que definieron una era, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In/The Mars Volta), contada casi en su totalidad a través de cientos de horas de material filmado por Omar durante los últimos 20 años”. (Vía NME).

‘Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird’, se estrenará en el marco del Festival de Cine Raindance en el Reino Unido el 28 de octubre. De momento, aún no se ha anunciado más información sobre el estreno de la película en otros sitios o plataformas digitales.

Este adelanto y la noticia del documental llegan antes del inicio de la gira estadounidense de The Mars Volta en Minneapolis el miércoles 13 de septiembre. Su serie de espectáculos en Estados Unidos está programada para continuar hasta mediados de octubre, con un total de 18 shows adicionales programados.

Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird will have its world premiere at @Raindance Festival on October 28th, 2023. https://t.co/nbSMsI47HD — Clouds Hill (@cloudshillmusic) September 13, 2023

The Mars Volta, banda originaria de Texas, lanzó seis álbumes de estudio entre 2003 y 2012 antes de separarse debido a una disputa entre los miembros fundadores, Bixler-Zavala y Rodríguez-López. En los años siguientes, la pareja formó un nuevo grupo llamado Antemasque y también revivió su banda anterior, At-the-Drive-In, para un nuevo álbum en 2017.

Mientras tanto, el año pasado The Mars Volta lanzó un álbum autotitulado con la intención de marcar un “borrón y cuenta nueva” en la historia del conjunto. Fue el primer álbum de estudio de la banda en más de diez años tras su esfuerzo del 2012 ‘Noctourniquet’, y su posterior ruptura.

En mayo de este mismo año, tuvimos la oportunidad de verlos en el marco de su gira actual, durante un espectáculo en el Pepsi Center WTC de la CDMX. Ofrecieron un breve pero potente set de 12 temas que incluyó nuevas canciones y grandes éxitos de su catálogo.