Si no vas al festival Corona Capital 2023 pero quieres ver a los Pet Shop Boys en directo, ¡esta es tu oportunidad! El icónico duo inglés ofrecerá un show en solitario en el Teatro Metropólitan, para que los fanáticos puedan disfrutarlos de cerca y en un entorno muchos más íntimo.

La última vez que disfrutamos de los Pet Shop Boys en México fue en el año 2017 en el Palacio de los Deportes, como parte de la gira The Super Tour.

Ahora, Neil Tennant y Chris Lowe regresan presentando The Greatest Hits Live, que, como su nombre indica, ofrece un repaso de la amplia y exitosa trayectoria del conjunto. Su carrera comenzó en la década de los ochenta y hasta la fecha han lanzado 14 álbumes de estudio.

La cita será el próximo 20 de noviembre, tan solo un día después de su set estelar en el Corona Capital. Durante su actuación en el festival capitalino, que formará parte de la jornada de clausura el domingo 19 de noviembre; Pet Shop Boys compartirá escenario con otras figuras notables como The Cure, The Chemical Brothers, The Breeders, Arlo Park y Noel Gallagher, por mencionar algunos.

La buena noticia sobre la venta del concierto de The Pet Shop Boys en el Teatro Metropólitan es que no habrá ninguna preventa bancaria, así que cualquier persona podrá adquirir boleto. De esta manera, solo habrá una venta general que sucederá hoy (14 de septiembre), aunque por supuesto se espera que la demanda sea alta y anuncien entradas agotadas.

El boletaje se desplazará a través del sistema Ticketmaster y los precios quedan de la siguiente manera (incluyendo cargos por servicio):