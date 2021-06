La vocalista y líder de Hole, Courtney Love, arremetió el día de ayer (13 de junio) en contra de un puñado bastante poderoso de colegas musicales, mediante un post ya eliminado en Instagram.

Despotricó en contra de Dave Grohl por un aparente desacuerdo de derechos de autor relacionado con la banda de su difunto esposo, Kurt Cobain; y en el mismo mensaje, Love acusó a Trent Reznor de Nine Inch Nails de abuso.

ThePRP logró algunas capturas de pantalla del post de Love antes de que fuera borrado. El mensaje de la cantante de 56 años comenzaba diciendo que estaba harta de ser asediada por “respirar, por la muerte de su esposo, por su imagen hipersexualizada, por se adicta y ser mujer durante 27 años”.

Con lo que respecta al líder de Foo Fighters, afirma que tiene la intención de intentar invalidar un acuerdo previo que tenían con respecto a los derechos de autor y los beneficios generados por su difunto marido Kurt Cobain y su banda Nirvana, discrepando en particular en la forma en que Dave Grohl la ha tratado a lo largo de los años.

En cuanto a Trent Reznor, afirmó haber sido testigo de comportamientos abusivos hacia fans menores de edad por parte de él y su equipo de trabajo en el pasado.

El escrito completó de Courtney Love decía:

Aquí hay unos cuantos recibos de algunas mega-agresiones con las que he tenido que lidiar, hacerme pequeña, por disputas justas (…) debido al privilegio masculino en toda su vil toxicidad. Cuando le preguntaron a Sharon Stone si tenía algún #metoo, se limitó a reírse. 🙋🏽♀️. ¿Sólo nos toca 1 no?

Ya estoy harta 💩 de que estos payasos se apoyen en que soy un chivo expiatorio por respirar, por la muerte de mi marido, por mi sexualidad “manifiesta”, porque soy adicta, etc, y una MUJER, desde hace más de 27 años.

3 meses antes de dejar Los Ángeles, firmé un documento que efectivamente le da a Dave [Grohl] y Krist [Novoselic] el dinero de mis descendientes a perpetuidad. Estaba tan rota. Tan marcada, tan agotada por él, que simplemente lo firmé. Pero es una mentira. Así que lo estoy deshaciendo.

Porque es una tontería. El caos y la furia por la muerte de Kurt dirigida a mí, desviada por Dave, mientras él se enriquecía y sigue enriqueciéndose, atiborrándose de la fortuna de Kurt y de la buena voluntad de Kurt. ¡27! ¡¡Años!! Ya he tenido suficiente.

Estoy harta de que me hagan pequeña. Y que me “obliguen” a “dejarlo ir” cuando afecta a todas las generaciones de mis descendientes. ¿El tipo más simpático del Rock? No.

En cuanto a Reznor, ¿al menos? Es talentoso pero sigue siendo un asqueroso. Nunca he visto tanto abuso sistemático de niños, niñas de tan solo 12 años, por parte de él y su equipo, todos (los miembros de Hole) fuimos testigos de ello. Así que aunque estos dos imbéciles no son mis #metoo porque estoy guardando mi 1 (porque sólo tenemos 1), están muy cerca.

Realmente espero que mi ejemplo de enfrentarme a ellos les ponga un alto, e impida a cualquier otra mujer (u hombre) este nivel de abuso personal y cultural que destroza el alma en el futuro. Sexualmente, espiritualmente, financieramente… ¿Bendecida? Sí, por seguir respirando lo suficiente para contarlo. Estoy integrando todo lo que puedo en cada canción. ☸️🍄🩰 Nam myoho renge kyo.

Vía redes sociales.