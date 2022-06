El pasado 05 de junio en el TaxSlayer Center, Corey Taylor llenó a sus fans de esperanza con la emocionante noticia de que, en efecto, Slipknot se encuentra trabajando en música nueva, y probablemente un nuevo álbum.

Si bien desde febrero la banda confirmó que se encontraba trabajando en un nuevo álbum, ningún otro comentario fue emitido después de eso. Así que de repente tener a Corey en un escenario en vivo diciendo que “probablemente” escuchemos música nueva en menos de un mes, es mejor a seguir con la duda y no tener la menor idea de qué está haciendo Slipknot.

Tal y como MI reporta, en meses pasados, Taylor mismos reveló en un par de entrevistas que el disco se encontraba en la etapa de mezcla, sin embargo, siendo el perfeccionista que es, este proceso siempre tarda mucho pues varios retakes y cambios de último momento suelen sucede una vez que Corey escucha ciertas cosas de nuevo.

De momento, la banda se encuentra girando junto a Cypress Hill y no planea detenerse por lo menos en las siguientes 6 fechas que les quedan; así que esto es un gran indicio de que todo está terminado, y en realidad, sólo es cuestión de tiempo para que el estudio termine la primera canción.

¿Están listos? La última vez la banda lanzó un álbum fue en 2019 y se tituló ‘We Are Not Your Kind‘, del cual, “Unsainted” se desprendió:

En otras noticias, recordemos aquella vez que Taylor terminó de vocalista de una banda legendaria, y hasta interpretó uno de sus tracks más importantes.