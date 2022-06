Los integrantes de Metallica son conocidos por sus aportaciones a la escena musical, sin embargo; como todo ser humano, también disfrutan de las artes en otras esferas, como lo es la filmográfica. El guitarrista Kirk Hammett posiblemente sea el miembro más abierto al respecto, pues en repetidas ocasiones ha demostrado su conocimiento y admiración por las películas de terror. Pero también el líder y vocalista, James Hetfield, tiene una o dos cosas que decir sobre el mundo del séptimo arte.

En 2020, Metallica participó en las actividades digitales del Festival de Cine de Mill Valley, con el pretexto del estreno de ‘Sound Of Metal’, el drama dirigido por Darius Marder que retrata la vida de un baterista que pierde la audición. En este tenor, cada uno de los músicos habló sobre su película favorita y, mientras que Hammett eligió el clásico de horror Drácula contra Frankenstein (1971); Hetfield se inclinó por un género completamente distinto.

Seleccionó la obra maestra de Sergio Leone, The Good, the Bad and the Ugly (1966), un spaghetti western que dio forma al género en más de un sentido.

Protagonizada por Clint Eastwood como “el Bueno”; Lee Van Cleef como “el Malo” y Eli Wallach como “el Feo”; la trama gira en torno a tres pistoleros que compiten por encontrar una fortuna en un alijo de oro enterrado, en medio del violento caos de la Guerra Civil estadounidense.

La cinta es reconocida por el uso que hace Leone de planos largos y primeros planos; así como por su característico uso de la violencia, tensión y tiroteos altamente estilizados.

“No recuerdo la primera vez que la vi”- dijo Hetfield durante la proyección de la película al hablar del impacto que tuvo en él. “Me convertí en un fan de Clint Eastwood al principio de mi vida, y es una de esas películas que… uno de los primeros mentores en la pantalla que en cierto modo quería emular… el tipo duro, frío y tranquilo”.

Según Hetfield, experimentó la impresionante película en múltiples ocasiones, y siempre obtuvo diferentes interpretaciones. El rico entramado filosófico creado por Leone le permitió conectar con cada elemento de The Good, the Bad and the Ugly, razón por la que la admira tanto.

“En realidad me identifiqué con cada persona de la película. Sin entrar en demasiada profundidad, pero, sí, metafóricamente, todos tenemos eso en nosotros. Todos tenemos el potencial de ser cada uno de esos”.

Y hablando sobre su personaje favorito del largometraje, por supuesto que no podría ser otro que “el Bueno”, interpretado por el mismísimo Clint Eastwood.