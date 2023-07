Definitivamente después del ARMY, las SWIFTIES son el siguiente gran fandom que el mundo debe reconocer y respetar por su increíble fuerza.

Y si quedaba en tela de duda lo que acabamos de decir, pregúntenle a los asistentes del concierto en Seattle que Taylor acaba de dar, donde el público brincó tanto que sencillamente, la tierra empezó a temblar.

Y no hablamos de un simple temblorcito de esos que has llegado a sentir en el Vive Latino o Corona Capital, ya que según CoS, estamos hablando de 72,000 fans que se hicieron presentes en el Lumen Field, donde luego de brincar al unísono “Shake It Off”, provocaron un sismo en toda la extensión de la palabra.

Y ni siquiera estamos exagerando, ya que el sismólogo, Jackie Caplan-Auerbach, registró un movimiento de 2.3 grados según la escala de richter.

Estamos hablando de un sismo de baja intensidad pero sismo de todas maneras; al menos lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de científicos que quedaron sorprendidos de percibir esa actividad en una ciudad que no suele tener esa clase de movimientos telúricos.

¿Será que Taylor es tan fuerte como las placas tectónicas? ¿Será que las SWIFTIES son la nueva falla de San Andrés? ¿Será que el Eras Tour podría hacer eruptar a un volcán? En palabras de Sam:

