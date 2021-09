En su última entrevista para el podcast You Made It Weird, el vocalista y líder de Coldplay, Chris Martin, habló de aquella vez en que se sumergió en el mundo de los psicodélicos y confirmó sus teorías del universo.

Y obvio esto anterior es una exageración, ya que apenas fue su primera y única experiencia, pero Martin confiesa que fue tan única que le bastó para poder entender varias de las ideas que desde hace mucho tiempo sospechaba, y que esa apertura mental le termino por confirmar.

“Honestamente con una vez me bastó. No necesité volver a hacerlo porque fue poder explorar dudas que tenía en mi mente y que al poder expandirla dije ‘Yup, esto es real. Ok, esto ya lo sospechaba’ y todo bien.



Entiendo la labor de músicos y terapeutas como John Hopkin que buscan la constante expansión de la mente, pero cada quién; yo con una tuve y me siento bastante feliz”.

Chris Martin para ‘You Made It Weird’