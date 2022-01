Todo parece indicar que Bono, el vocalista de U2, está experimentando una crisis de la mediana edad, ya que recientemente concedió una deprimente entrevista al podcast Awards Chatter; en donde dijo que odia el nombre de su banda, que se siente “avergonzado” por la mayoría de sus canciones y que fue hasta “hace poco” que realmente aprendió a cantar 😮 .

Según The Times, el cantante de 61 años admitió que aún no se siente del todo satisfecho con el nombre de U2. “Realmente no me gusta”, dijo. “Pero me enteré tarde de esta especie de dislexia. Tampoco me di cuenta de que The Beatles era un mal juego de palabras”. Explicó:

“En nuestra cabeza era como el avión espía U-boat, era futurista – y como resultó implicar este tipo de aquiescencia, no me gusta el nombre. Todavía no me gusta. Paul McGuinness, nuestro primer mánager, dijo: ‘Mira, es un nombre genial, va a quedar bien en una camiseta. Una letra y un número'”. Vía The Times.

Cuando se trata de la discografía de U2, que ocupa los primeros puestos en las listas de popularidad; Bono dice que prefiere no revisarla. Añadió que “la banda suena increíble”, pero el problema es su voz de “macho irlandés”, que parece “forzada”.

“He estado en el coche cuando suena una de nuestras canciones en la radio y me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Me da mucha vergüenza”. “La [canción] que más puedo escuchar es “Miss Sarajevo” con Luciano Pavarotti. Genuinamente, la mayoría de las otras me hacen desfallecer un poco. Aunque “Vertigo” es probablemente la que más me enorgullece. Es la forma en que conecta con el público”. Vía The Times.

Ahondando un poco más en el complejo vocal que parece tener, Bono dijo que odio especialmente su voz cuando “escuchó el hermoso tipo de sonido de Joey Ramone“. Añadió: “Me convertí en cantante hace poco tiempo, tal vez todavía no ha sucedido para los oídos de algunas personas y lo entiendo”.

Teniendo en cuenta que U2 es una de las bandas más exitosas y populares del mundo, seguro que habrá muchos fans que no estarán de acuerdo con el veredicto de Bono sobre su voz o el famoso nombre del grupo, pero al menos podrán escuchar sus canciones más que el propio creador.