Antes de su inevitable salto a la fama con el lanzamiento de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ y el mega hit que fue “Bad Guy“, Billie ya surcaba los extensos caminos del bedroom pop junto a su hermano Finneas al grabarse y auto-producirse desde su habitación.

Hoy, un video que llega a nosotros a través del canal ‘Who Is There?’ en Youtube, podemos ver pequeños snippets de estos en los que incluso, podemos ver a Billie aplaudirse así misma con el encanto e inocencia propio de una infante.

Al igual que Lady Gaga, cuando Eilish saltó a la fama muchos medios y “críticos” la señalaron como un producto más de la industria del pop, sin embargo, exactamente como Gaga, Billie ha demostrado estar trabajando y caminando los largos escalones para llegar a la cima desde una muy corta edad.

El resultado de su trabajo es obvio y no por nada es la artista juvenil más relevante, importante y valiosa que esta generación a dado. Increíble ver todo el crecimiento que ha tenido, ¿no?