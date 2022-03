‘Life Is Yours‘ es el nombre del siguiente álbum de estudio que Foals lanzará en este 2022. El mismo estará disponible el próximo 17 de junio y será lanzado a través de ADA/Warner UK.

Como parte del anuncio, Yannis Philippakis y compañía, decidieron estrenar un video el cuál fue grabado nada más y nada menos que en la ciudad de Kiyv, Ucrania.

“2am”, es una de las canciones que más han presumido del ADN de ‘Life Is Yours’, ya que expresa de manera atinada la mezcla de energía, sonidos pop, ritmos upbeat y la búsqueda por nuevos sonidos, recargada en la sólida base sonora que conforma a Foals como proyecto.

¿Quieren comprobarlo? Porque el audiovisual representa esto mismo que describimos. Chequen el video y conozcan el tracklist del álbum:

Tracklist:

01 Life Is Yours

02 Wake Me Up

03 2am

04 2001

05 (summer sky)

06 Flutter

07 Looking High

08 Under the Radar

09 Crest of the Wave

10 The Sound

11 Wild Green