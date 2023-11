Lo que para nadie era un secreto, finalmente ha sido revelado. En una reciente entrevista, Bellakath admitió que su música no es para educar, si no para bailar y pasar un buen rato. Que para estudiar y aprender, ahí están los libros.

Hace poco, la cantante de la Agrícola Oriental estrenó su álbum debut ‘Kittyponeo‘, 19 canciones inéditas de puro reggaetón mexa. Uno de los sencillos más destacados, sin lugar a dudas, es el que tiene con otro de los exponentes más populares del género, Dani Flow, llamado “Reggaetón Champagne”. Recientemente estrenó su video oficial, que puedes ver a continuación.

Con un lenguaje súper explícito (muy característico en el estilo de Dani Flow), “Reggaetón Champgane” se ha convertido en la canción más reproducida del álbum, con 33 millones y medio de plays hasta la redacción de esta nota. Sin embargo, a pesar de su éxito, parece que no muchos están de acuerdo con lo que se dice en el tema. Que no aporta ningún conocimiento, y que muy por el contrario raya en lo vulgar.

A eso, Bellakath ha dicho que su propósito en la música nunca ha sido enseñar algo, sino poner a la gente a bailar y divertirse. Que no se ve componiendo una canción “sobe el Día de la Independencia”, y que todo aquel que quiera aprender puede tomar un libro y ponerse a estudiar.

“O sea yo no me imagino cantando como que ‘el día de la independencia’, sabes cómo, entonces no… mis canciones son para divertirse, para bailar, ya que si la gente quiere aprender, pues que tome un libro y ya así con todo” .

“Leo todos los comentarios buenos y malos, hay quienes dicen ‘no, es que tus letras no dices nada que aprendas’, es que a ver, el reggeatón, en mis canciones, al menos yo no trato de que tú te aprendas la tabla periódica o que te aprendas historia”.

View this post on Instagram

Recordemos que en materia académica, Bellakath ha estudiado mucho. Terminó una carrera en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se encuentra estudiando una segunda carrera en Criminología y Peritaje, también en la UNAM. Hablando con Juan Frendsa, admitió que para ella estudiar una segunda licenciatura es puro hobbie, pues se aburría de no hacer nada.

“No sólo estudié derecho, sino que también me metí a mi segunda carrera que es criminología criminalística y técnicas periciales y ya, me gustó. Solo estudié por hobbie y ya, porque de repente los sábados decía ‘¿qué voy a hacer el sábado? pues me voy a meter a otra carrera”.