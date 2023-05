Bellakath es sin duda una de las intérpretes más controversiales de los últimos tiempos. Desde que se hizo viral su nombre no deja de ser tendencia y, en esta ocasión, la cantante le ha respondido a todos los haters que opinan sobre su cuerpo.

El pasado fin de semana, Bellakath sorprendió -o no- a los asistentes del festival EDC al tener una participación especial durante el set de DJ Foxy, su hermana. Las redes sociales comenzaron a inundarse de videos con el segmento pero, además de lo musical, los usuarios comenzaron a criticar su “voluptuoso” físico.

A través de su perfil en TikTok, Katherine Huerta, nombre de pila de la reguetonera, dijo que está al tanto de todos los comentarios que recibe por su cuerpo, pero que le tienen sin cuidado. En torno a este tema, la mujer de 24 años de edad siempre ha sido muy sincera e incluso ha aceptado que se ha realizado cirugías estéticas por la inseguridad que antes le causaba su corporalidad.

En un video de poco más de 2 minutos, en el que dijo no había colocado ningún tipo de filtro y que tal cual así es como se ve en persona; Bellakath aseguró que ningún comentario mal intencionado logrará que se vuela a sentir incómoda en su propia piel, y que los haters “tendrán que soportar”.

“A mí me gusta mucho mi cuerpo. No entiendo la inseguridad que tienen ustedes. A mí me gusta mi c*lo, yo lo pedí así”