Durante varios años ya, Late Night Tales se ha encargado de reunir a los artistas más reconocidos de la industria musical para curar increíbles mixtapes inspirados en algunas de las joyas más representativas del 7to. arte.

Hoy, a manera de homenaje a su propia trayectoria, Late Night Tales lanzará un vinilo que incluirá el trabajo de nombres como Wendy Carlos y Mark Ayres, John Carpenter, Philip Glass y hasta Vangelis, siendo este último uno de los más reconocidos por su labor en ‘Blade Runner’.

¿El nombre del disco? ‘At The Movies‘ y contará también con la presencia del genio Giorgio Moroder, y hasta a Michael Andrews y Gary Jules quienes hicieron el cover de “Mad World” original de Tears For Fears.

Todos estos compositores y productores han pasado antes por tus oídos; si fuiste fan de ‘El Exorcista’, ‘Donnie Darko’ y ‘El Resplandor’ entre muchas otras más.

¿Quieren darle una escuchada al sampler? Por acá se los dejamos. El vinilo de ‘At The Movies‘ estará disponible a partir del 05 de noviembre y podrán encontrar en Bandcamp.