Samuel & Jackson Bush, dos guardias de seguridad que laboraron en la última trágica edición de Astroworld, han decidido demandar a Travis Scott por no haberse preparado lo suficiente para un festival de este tamaño.

Los guardias quienes resultan ser tío y sobrino, entablaron una demanda legal tras haber sufrido lesiones en los hombros, codos y piernas debido a la estampida de gente que provocó la muerte de 10 personas en el festival.

Formando parte de las estadísticas de lastimados que hasta el momento supera a los 100, Samuel & Jackson han dicho que el músico no sólo es culpable de no detener el concierto e incitar a la gente a realizar destrozos, sino que además, AJ Melino & Associates, la empresa de seguridad que él contrató, jamás fue revisada ni avalada directamente por un productor competente, ya que la misma no contaba ni siquiera con una estrategia o serie de medidas para el festival.

A la demanda se suman 28 personas físicas además de la disquera de Travis “Cactus Jack“, Live Nation y ScoreMore, además de NRG Park, donde se realizó el show.

HOUSTON, TEXAS – NOVEMBER 05: Travis Scott performs during 2021 Astroworld Festival at NRG Park on November 05, 2021 in Houston, Texas. (Photo by Erika Goldring/WireImage)

¿Y por cuánto están demandando? Nada más y nada menos que $2,000,000,000.00 de dólares. ¡Agárrense! Porque para Travis los problemas legales apenas están empezando.

Hasta el momento, NME reporta 10 muertos y 300 heridos. Las demandas hacia Travis superan los $75 millones de dólares y el número solamente está creciendo.