Los Arctic Monkeys gozaron de un debut extraordinario cuando lanzaron su primera canción, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, a finales del 2005. El cuarteto fue rápidamente elogiado como la “voz de una generación” y, a diferencia de la gran mayoría de los que reciben ese apelativo, estuvieron realmente a la altura de las expectativas.

El single debut del grupo fue el que hizo que millones de personas en toda Gran Bretaña aguzaran el oído y prestaran atención a lo que hacían los originarios de Sheffield, pero, incluso entonces, Alex Turner no era fan de la canción que hizo que Arctic Monkeys se convirtiera en una banda conocida. Este tema por sí solo desencadenó un entusiasmo tangible en toda la nación que culminaría con su primer álbum, ‘Whatever People Say That I Am, That’s What I’m Not’, convirtiéndose en el disco debut más vendido en la historia de las listas del Reino Unido.

Incluso antes de que se publicara el tema, Turner ya se había mostrado bastante crítico al respecto durante una de las primeras entrevistas de la banda. En declaraciones a The Guardian en septiembre de 2005; Turner adoptó un enfoque poco convencional al restarle importancia a su talento, y parecía avergonzado de “I Bet You Look Good On The Dancefloor”. Cuando la conversación derivó hacia la pista, dijo:

“Es un poco mi*rda. “La letra es una basura. He raspado el fondo del barril. Podría ser una gran canción. Pero odiaría ser conocido sólo por esa canción porque es un poco… una mi*rda”. Vía The Guardian.

El cantante no parece haberse ablandado con ese primer material en los años posteriores, aunque debe ocupar un lugar trascendental en su corazón. “A veces es difícil superar uno de los viejos en vivo. Ya sabes, ya no te sientes así”, dijo al Daily Star en 2014 sobre los temas de su seminal álbum debut. Turner añadió entonces:

“Cuando cuentas el mismo chiste 600 veces, ya no oyes lo que es, pero entonces, a veces, como la 601ª vez puedes ver algo en él que antes no veías”. Vía Daily Star .

“I Bet You Look Good On The Dancefloor” representa los primeros días de los Arctic Monkeys y dio el banderazo de salida a un viaje que aún continúa 20 años después. Hay miles de personas que se aferran a los buenos recuerdos cada vez que escuchan la canción en cuestión, y que les transportan momentáneamente a su vida de adolescente. Sin embargo, Turner nunca ha tenido ese mismo peso de amor hacia el tema. No es la canción más profunda del mundo, como aludió el cantante, pero, para muchos, eso sólo le añade un frívolo encanto.