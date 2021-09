Alanis Morissette ha revelado a través de un nuevo documental de HBO que fue violada por varios hombres durante su carrera musical; según un informe de The Washington Post que ha visto la película.

El documental, titulado ‘Jagged’, sigue el camino de la cantautora al estrellato y plantea varios aspectos oscuros sobre la industria musical. Según el Post, Morissette afirma que varios hombres mantuvieron relaciones sexuales con ella cuando tenía 15 años, al principio de su carrera en Canadá.

“Voy a necesitar ayuda porque nunca hablo de esto”, dice Morissette en la película.

-Me llevó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que consentía, y luego me recordaban: ‘Oye, tenías 15 años, no consientes a los 15’. Ahora es como, ‘Claro, todos eran unos pedófilos.’

La cantante no nombró a las personas que abusaron de ella, pero asegura que sí trató de hablar sobre lo sucedido con sus cercanos, pero que no le creyeron. La intérprete de “Ironic” declaró:

-Se lo conté a algunas personas y cayó en saco roto. Por lo general, era el momento de levantarse y salir de la habitación.

Mucha gente dice: ‘¿Por qué esa mujer se esperó 30 años?’ Y yo les digo: No me jodan. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o su medio de vida estaba amenazado o su familia estaba amenazada. Todo eso de ‘¿por qué esperan las mujeres?’ Las mujeres no esperan. Nuestra cultura no escucha.

