Puede que el regreso de Pantera a los escenarios se haya visto accidentado por las recientes denuncias hacia Phil Anselmo, por supuestamente pertenecer a grupos arios y neo-nazis. Sin embargo, en materia de ventas la banda ha subido tanto sus números en plataformas digitales que hoy, han decidido regresar al mundo físico con la venta de un mega box set de vinilos.

Titulado “The Complete Studio Albums 1990-2000”, este lanzamiento constará de 3,500 copias a nivel mundial, e incluirá “Cowboys From Hell” (1990), “Vulgar Display Of Power” (1992), “Far Beyond Driven” (1994) y “The Great Southern Trendkill” (1996) junto a “Reinventing The Steel” (2000).

¿El costo? $149.00 dólares y ya puedes pre-ordenarlo en Rhino.com. Los 5 vinilos que incluye este box set son considerados los mejores 5 títulos que se han lanzado del proyecto en toda su carrera.

Si bien, hoy en día la gira con Metallica continúa en un extenso recorrido que comenzó el pasado 27 de abril, existen algunos festivales muy grandes en Europa que parecen ponerle freno a Pantera. Pero no hay furia que pueda contener a esta nueva alineación que arrancó su regreso en nuestro país.

Fuente: Blabber.