Queens of the Stone Age ha liberado a una auténtica bestia de canción conocida como “Carnavoyeur“, el segundo sencillo de lo que próximamente conoceremos como In Times New Roman…, su nuevo álbum de estudio.

Luego de las controversias, adicciones, Josh Homme regresó 6 años después con la llegada “Emotion Sickness”, corte oficial de esta nueva producción que vino a romper el silencio que la banda mantuvo luego de diferentes denuncias por violencia, alcoholismo y una disputa legal por la custodia de su hija.

Tampoco olvidemos que en el 2018, el músico agredió físicamente a una camarógrafa durante un concierto, terminando así de poner el último clavo de un ataúd que hasta hoy, se ha vuelto a abrir.

¿Y a qué suena la canción? Es una poderosa pieza de distorsiones fuzz aclimatadas a un ritmo perfecto, que mantiene el mismo discurso: QOTSA llegó para quedarse, y nadie va a bajarle el volumen a nada.

¿Estás listo? In Times of New Roman… se estrenará este próximo 16 de junio vía Matador Records.

En otras noticias, Hayley Williams expulsa a dos fans que se estaban peleando en un concierto de Paramore.