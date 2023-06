En sus primeras dos fechas en el Madison Square Garden, Hayley Williams se vio forzada a detener el show para expulsar a dos fans que se encontraban en un altercado físico.

La noticia llega a través de CoS, quienes reportan que madblackbimbo, un usuario de TikTok, grabó cómo mientras la banda interpretaba “Figure 8”, track perteneciente al This is Why, la cantante se tuvo que ver obligada a interrumpir la canción para poder identificar qué es lo que sucedía en un sector del público que, desafortunadamente, estaba pasando un mal rato por la discusión de una pareja que se encontraba fuertemente alcoholizada.

“Necesitan ir a resolver esa mierda a otro lado porque aquí, no va a ser”

Paramore hizo un glorioso regreso a los escenarios en 2022, luego de un largo rato de silencio tras el lanzamiento de After Laughter en 2017.

Hoy, podemos presumir que el 2023 goza del honor de haberles recibido con nuevo disco, el cual se encuentran promocionando y girando alrededor del mundo.

¿Quieres ver el video? Por acá te lo dejamos:

