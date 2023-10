Cruise es el mejor actor de entrada al cine, ¿quieres una comedia romántica? mira a Jerry Maguire; ¿quieres una película de deportes? mira El color del dinero; ¿ah, quieres una de ciencia ficción? tienes Edge of Tomorrow, Oblivion y Minority Report; y si lo que busca es acción, tiene una gran cantidad de éxitos en su filmografía, desde las franquicias Mission: Impossible y Top Gun hasta Collateral y The Last Samurai.

Es la estrella de cine más grande del mundo y, a pesar de la adoración que merece por su dedicación a Evel Knieveling en su camino por Hollywood, no debemos olvidar lo que lo hizo famoso: es un actor realmente bueno.

Pero tal y como screenrant reporta, bien muestra sus dotes de actuación en todo lo que hace, una comedia de acción de la década de 2010 sirvió como recordatorio de su hilarante carisma, y ahora mismo está escalando en las listas de Netflix:

La película, dirigida por Doug Liman de Edge of Tomorrow, sigue a Barry después de que la CIA lo recluta para volar en misiones de reconocimiento sobre Centroamérica, pero cuando el cartel lo arresta, las cosas se vuelven un poco más complicadas.

Si bien se basa en la historia de Seal, “inspirado” es una descripción más apropiada, se ha cuestionado la exactitud de la descripción que hace la película de la vida del piloto, aunque el director ha sido sincero al decir que se toma una licencia artística con la verdad.

Originalmente, la película recaudó $134 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de alrededor de $60 millones de dólares. Un éxito, sí, pero una gota en el agua comparada con la taquilla de Maverick. Las críticas también fueron positivas, llegando al 85% en Rotten Tomatoes, pero hoy, está posicionándose en el Top 10 de Netflix, así que promete remontar y recordarnos que Tom Cruise también se sabe reír (y hacer reír).