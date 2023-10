Netflix lanzó un avance de su próxima comedia musical animada Leo, protagonizada por Adam Sandler como un lagarto de 74 años.

Según el comicbook, Sandler le da voz a Leo, una mascota de la clase que descubre que sólo le queda un año de vida. Ante la perspectiva de una muerte inminente, Leo decide salir y explorar el mundo exterior. Sin embargo, sus planes se ven descarrilados por los estudiantes de su salón, y un maestro sustituto malvado.

Sandler también se desempeña como productor y compositor de la película, misma que será dirigida por Robert Smigel, Robert Marianetti y David Wachtenheim

La comedia cuenta con un elenco impresionante: Bill Burr dando voz a una mascota y tortuga de su clase llamada Squirtle (así es, referencia a Pokémon).

Por otro lado, la actriz nominada al Oscar por “Everything Everywhere All at Once”, Stephanie Hsu y la estrella de Seinfeld, Jason Alexander completan el reparto junto con la propia esposa de Sandler, Jackie Sandler y sus dos hijas, Sunny Sandler y Sadie Sandler.

En el tráiler, Leo se da cuenta de que está envejeciendo con cada nuevo grupo de alumnos de quinto grado. Cuando llega una maestra suplente, ordena que los niños se turnen para llevar a casa las mascotas de la clase. Leo lo aprovecha como una oportunidad para escapar, pero pronto forma una relación cercana con los estudiantes una vez que descubren que puede hablar.

En el proceso de ayudarlos a enfrentar desafíos personales, Leo encuentra su propio propósito en la vida. ¿Estás listo para esta aventura? Leo se estrena el 21 de noviembre en Netflix.