Adam Sandler se ganó el corazón de la audiencia con el drama deportivo de Netflix ‘Hustle’. Sin embargo, sus comedias no siempre han tocado bien la fibra sensible de la crítica. Afortunadamente, su último intento, ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’, está a punto de cambiar eso con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes.

Cuando los críticos han visto una comedia del fundador de Happy Madison en el pasado, las reseñas no son precisamente dignas de elogio. Su historial de fracasos críticos en el género de la comedia incluye a ‘Jack and Jill’, ‘Mr. Deeds, Grown Ups’, ‘That’s My Boy’ y más.

Ahora, sin embargo, los aplausos resuenan para ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ que, según NME, obtuvo una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. Actualmente brilla en el sitio web de recopilación de reseñas con un 100 % (basado en cinco reseñas).

“Esta película funciona tan bien porque está muy arraigada en las realidades de este mundo adolescente en particular y la generación TikTok”. “El drama de octavo grado es universal, por lo que You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah debería atraer a personas de cualquier edad en cualquier familia. Es el tipo de película que puede quedarse con los espectadores jóvenes y hacer que la citen por el resto de sus vidas”.

Esta podría ser la primera vez que un largometraje producido por Adam Sandler obtiene una puntuación perfecta. Su único título que se le acerca sería el stand-up Adam Sandler: 100% Fresh, con una puntuación del 90%.

El avance de ‘You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah’ revela que toda la familia Sandler aparece en el reparto. En los protagónicos encontramos, por supuesto, a las hijas adolescentes de Adam, Sunny y Sadie Sandler. La esposa de la vida real de Adam Sandler, Jackie Sander, también tiene un papel como la madre del mejor amigo de Sadie.