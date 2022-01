A lo largo de los años, Johnny Knoxville ha llevado a cabo un si numero de acrobacias peligrosas, haciéndonos creer que, de alguna manera, debe estar hecho de goma, o quizás, que es secretamente inmortal. Sin embargo, según la estrella de Jackass, sufrió daño cerebral tras una maniobra especialmente arriesgada con un toro 🐂 en el rodaje de la próxima película ‘Jackass Forever’, lo que demuestra que su actitud de “no importa un demonio” sobre su propia seguridad tiene un límite.

Knoxville, quien fue embestido por el animal, sufrió una fractura de muñeca y costillas, además de una conmoción cerebral que le provocó una hemorragia.

“Mis capacidades cognitivas disminuyeron mucho después de ese golpe”– dijo Knoxville en entrevista con The Howard Stern Show, hablando del angustioso incidente.

“El golpe del toro fue el peor que he recibido de cualquier otro toro o quizás de un periodo. Recuerdo que me hicieron algunas pruebas. El neurocirujano me dijo: ‘¿Tienes problemas para prestar atención ahora mismo? Le dije: “Sí, ¿por qué?” Y me dijo: “Porque has sacado un 17 [en atención]”. Eso es sobre 100″.

Vía The Howard Stern Show.