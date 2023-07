Desde 1996 que Tom Cruise se paró en el set de Misión Imposible como una súper estrella de Hollywood, hasta 2003 que formó parte de la épica El Último Samurai, han existido diferentes mitos y rumores acerca de el actor y sus extrañas maneras de relacionarse con los actores.

Sin embargo, hoy gracias a HT se ha revelado que desde hace años, todo lo que se ha dicho del actor ha estado basado en sus creencias religiosas y su afiliación con la iglesia de la Cienciología.

Pero después de haber creado un lazo bastante fuerte con Christopher McQuarrie, director de Misión Imposible 7, el cinematógrafo confirmó que todo se trata de mentiras e intentos de hacer menos la gigantesca carrera de Tom.

“En el pasado han dicho que él no le permite a sus subordinados mirarlo a los ojos, y que no permite que nadie le hable fuera de la grabación de una escena.



Esto no puede ser más falso. Tom es la persona más sencilla y cálida con la que yo y todo el crew ha trabajado. ¿Es estricto? Sí. ¿Puede ser intimidante cuando se obsesiona por detalles y quiere que todo salga perfecto? ¡Claro! El tipo brincó 7 beses de un risco en motocicleta sólo para sentir que teníamos tomas suficientes!”

– Chritopher McQuarrie