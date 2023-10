De cara frente al estreno de la nueva película de Swift este fin de semana en la taquilla, los reportes de ventas han comenzado a tener a analistas previniendo su éxito a nivel mundial.

Como ya se ha informado, hay una proyección de más de $100 millones de dólares, según las fuentes de distribución, y otros $50 millones de dólares en el extranjero para un debut mundial de $150 millones de dólares. Pero parte de esas estadísticas provienen de la firma de análisis de taquilla EntTelligence según Movieweb, que está observando entradas agotadas para Taylor Swift: The Eras Tour superando significativamente a Barbie y, en porcentaje, a Spider-Man: No Way Home en comparación con las primeras noches de cada película.

Otro gran indicador de grandes negocios: el 99% de la actividad de preventa durante todo el fin de semana es para The Eras Tour.

Además, dado que se sabe que las películas jóvenes con tendencia femenina se distribuyen anticipadamente en la taquilla en los días de estreno o estreno, EntTelligence dice: “Hay un desembolso de ventas muy uniforme durante los tres días”.

EntTelligence define las entradas agotadas como horarios con capacidades del 75% o más, ya que las primeras filas y los asientos para discapacitados no necesariamente atraen a la asistencia. Eras Tour no tendrá avances los jueves porque Swift quiere que la película se estrene en su día de suerte, el viernes 13, por lo que los primeros shows son a las 6 p.m. esa noche.

Actualmente, la empresa analista está monitoreando más de 11,5 millones de asientos a través de 65.000 horarios de proyección de Taylor Swift: The Eras Tour. Por cierto, nadie espera que la película se estrene en Estados Unidos a la par de Barbie y Spider-Man: No Way Home, dado que Eras Tour tiene 65.000 horarios disponibles en el período previo al viernes, frente a 105.000 horarios de No Way Home antes de su estreno. Inauguración del viernes y 63.000 funciones de Barbie.