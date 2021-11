Tom Holland se ha portado bastante bien en cuanto a spoilers se refiere con todo lo relacionado a ‘Spider-Man: No Way Home’. Mientras que muchos esperan ver a la santísima trinidad del arácnido, otros ya se hacen teorías de lo que esto podría representar y al parecer, podrían no estar tan equivocados.

La teoría indica que esta sería la última película de Holland ya que el multiverso se ha abierto y así como nuevos héroes entrarán al mismo, más villanos formarán parte.

Tom, quien fue pieza fundamental en ‘Infinity War’, podría irse con la importante medalla de haberse quedado como el aprendiz de Tony Stark, pero no necesariamente el Spider-Man de la Fase 4 del MCU.

Esto porque la teoría indica que su baja popularidad dentro del Spiderverse, podría costarle la vida a su versión de Peter Parker e incluso toda su realidad, amoldando así la de Tobey Maguire ó la de Andrew Garfield al resto del MCU.

Sin embargo, existe otra en la que Tobey Maguire se sacrificará por todos ya es algo así como el “mejor Spider-Man” de todos que logró el éxito y la fama, pero así como en “Into The Spiderverse” un Peter Parker popular murió, puede que Tobey haga lo mismo.

Y ahora, esto podría confirmarse ahora que Holland ha comentado para movieweb que en efecto, ‘No Way Home’ será triste, dura y brutal. Uno de los filmes más preocupantemente obscuros que se han hecho del arácnido. Y aunque esto podría ser verdad, también podría dar pie a una nueva etapa entre Disney, Sony, el MCU y nuevos e increíbles personajes.

Según Tom, es la conclusión de muchas cosas, pero también el inicio de otras. Y tal y como él lo menciona, “nadie está realmente listo para esta película. Ni siquiera yo“.

¿Será? ¡Chequen por acá el nuevo póster ‘No Way Home‘!