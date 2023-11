Superar el éxito de ‘Avengers: Endgame’ siempre sería un desafío, pero lo surgido de Disney y Marvel Studios a raíz de esa icónica saga ha dejado a los seguidores desalentados sobre el futuro de la franquicia.

Se tenían esperanzas para ‘The Marvels‘, programada para su estreno este viernes, ya que se pensaba que podría capitalizar el triunfo en taquilla de ‘Guardians of the Galaxy: Vol. 3’ a principios de este año. No obstante, existe una fuerte posibilidad de que tenga uno de los fines de semana de estreno con menos recaudación en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Al principio, se predijo que la película obtendría entre $75 y $80 millones de dólares durante su estreno en los Estados Unidos, pero estas estimaciones se han reducido a un rango de entre $60 y $65 millones de dólares en las últimas semanas. De acuerdo con datos de Comscore, ninguna película del MCU ha tenido un estreno en ese rango desde 2011.

Las únicas películas que se lanzaron con menos de $60 millones de dólares fueron ‘Ant-Man’ en 2015, que debutó con $57 millones de dólares, e ‘Incredible Hulk’ en 2008, que se estrenó con $55 millones de dólares.

Hasta el momento, ‘The Marvels’ ha recibido críticas moderadas en Rotten Tomatoes, con una aceptación promedio del 62%. Los críticos especialmente han cuestionado el guión de la película, tildándolo de “poco elaborado”, “falto de encanto” y “complaciente en los aspectos incorrectos”.

“Si creías que ‘Eternals’ y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ representaban puntos bajos para el tambaleante Universo Cinematográfico de Marvel, prepárate para sumergirte en la miseria que es ‘The Marvels'”, expresó Johnny Oleksinski en su reseña para The New York Post.

Sin embargo, Iman Vellani, quien interpreta a la valiente y recientemente creada superheroína “Ms. Marvel”, parece ser un punto destacado en la película, recibiendo elogios de muchos críticos por su actuación.