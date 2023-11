Lionsgate ha anunciado oficialmente la realización de ‘Nada es lo que parece 3’ (‘Now You See Me 3’), marcando una nueva fase para la franquicia bajo la dirección de un nuevo cineasta. La saga, centrada en ilusionistas que emplean trucos de magia para robar a los corruptos y devolver el dinero a su audiencia, ha estado en discusión para una tercera entrega durante algún tiempo.

‘Nada es lo que parece 3’ contará con el director de ‘Venom’

Según Comicbook, Lionsgate ha confirmado que ‘Nada es lo que parece 3’ está en proceso, con Ruben Fleischer, director de ‘Venom’, liderando el proyecto. La productora describe la película como una secuela “reimaginada” y anuncia que la producción comenzará en la primavera de 2024.

Aunque los detalles exactos de la próxima secuela aún no se han revelado, Lionsgate sugiere que será notablemente diferente de las dos entregas anteriores. A pesar del éxito de la serie gracias a las actuaciones de Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Isla Fisher, la segunda película recibió críticas negativas, lo que podría haber influido en la decisión de dar un giro fresco a la siguiente entrega.

Aún no se sabe si ‘Nada es lo que parece 3’ contará con el elenco original

La participación del elenco original no está confirmada, y a pesar de la falta de detalles sobre la trama y los personajes, la producción está programada para comenzar en la primavera. Mientras la secuela toma forma, queda por ver cómo se diferenciará y qué impacto tendrá en el futuro de la franquicia.