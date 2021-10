‘The Batman’ de Matt Reeves está lista para proyectarse este próximo 04 de marzo del 2022, y rumbo al estreno de este increíble proyecto los fans y seguidores del Caballero de la Noche, han comenzado a descifrar el último trailer de la película.

¿Lo primero? Entender qué dice Batman al momento de encarar al Acertijo en el Psiquiátrico de Arkham.

Tal y como comicbook reporta, esto comenzó a cocinarse como un misterio grande entre los fans anglosajones ya que a diferencia de los habla hispana, el concepto de subtítulos no es algo común, así que muchos comenzaron a teorizar si lo que Batman decía era más bien una clave de la trama principal.

¿La primera realidad? Sólo dice “¿Qué fue lo que hiciste?” aunque muchos entendieron “Nos vemos en el infierno”, que en pocas palabras podría referirse al simple hecho de haber cometido un crimen sin resolver el cuál se le adjudica al Acertijo.

Lo realmente importante en el trailer es el concepto visual que maneja; un ejemplo es cómo Reeves decidió darle un toque cyberpunk a Ciudad Gótica que casi siempre porta un estilo clásico y más apeado al look de la ciudad de Chicago.

¿Por qué esto es importante? Por el realismo que se manejará en la película. Por ejemplo, tomen la “batiseñal“, la cuál no es una figura en forma de murciélago tan caricaturesca como en otras ocasiones, sino más bien una “V” que, entre las textutas de las nubes, forma a uno que sirve para alertar a Batman de que Ciudad Gótica corre peligro.

A esto, sumémosle la forma en la que luce en el Batimóvil, que a diferencia de otras cintas no es tan “extremo” como este, mismo que literal luce como un automóvil retocado que cuenta con un blindaje importante.

Otro easter egg importante es, sin lugar a dudas, la “Clown Gang” del Joker, afirmando que efectivamente, este formará parte del canon de The Batman y probablemente aparezca hasta la segunda entrega.

Y finalmente… El Pingüino. A diferencia de otras representaciones de este villano, parece ser que en esta ocasión la ola de caos es liberada por un personaje un poco más realista en el plano social de nuestros tiempos: alguien blanco, adinerado, con conexiones políticas y con la policía en el bolsillo.

Es incluso hasta interesante el darnos cuenta cómo se han acomodado ciertas piezas para explicar de qué va la película; si bien el primer trailer nos presentaba a un Acertijo bastante sanguinario, puesto en un concepto real no se trata más que de un asesino serial con desórdenes mentales que ataca directo y con terrorismo (como muchos en la vida real y muy inspirado en el Zodiaco).

Y así como pudiera existir un Joker que forma más parte de un grupo criminal callejero ó un movimiento entero (como el de Joaquin Phoenix, por ejemplo), para causar verdadero terror en una ciudad y poseerla por completo, se necesitan conexiones, dinero y poder.

Uno capitalista, uno político, uno que pueda desestabilizar a una ciudad entera cómo para causar la ira de otro individuo en las mismas condiciones que decida defenderla.

Y es exactamente ahí donde entra la magia de esta versión de ‘The Batman’. Por fin un caballero de la noche que no sólo se rige en el dolor y la venganza de sus padres, sino en el uso de sus recursos para dar frente a un villano en sus mismas condiciones, y que debido a su gran dominio no existe una respuesta legal para contrarrestarle; sólo una inesperada, loca y vigilante.

Sólo creando a ‘The Batman‘. Sólo creando una Catwoman. Sólo reviviendo ese romance de los cómics y colocándolo en la pantalla grande.

¡Chequen por acá el nuevo trailer y díganos si encontraron otros huevos de pascua!