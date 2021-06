En noviembre del 2020 se informó que el actor mexicano Tenoch Huerta incursionaría en el Universo Cinematográfico de Marvel como parte de la siguiente entrega de ‘Black Panther’, y que lo haría como un importante antagonista

Ahora, medios especializados como We Got This Covered informan que el personaje en cuestión será “Namor”, primer mutante y una de las figuras más antiguas de Marvel, introducido en 1939 en Marvel Comics nº 1, que fue el primer cómic de Timely Comics, predecesor de Marvel Comics en la década de los ’30 y ’40.

Durante dicho periodo, conocido por los historiadores y los aficionados como la Edad de Oro del Cómic, el Submarino fue uno de los tres personajes más importantes de Timely, junto con el “Capitán América” y la “Antorcha Humana” original.

Hijo de un capitán de barco y de una princesa atlante, “Namor” tiene una fuerza y resistencia superior a la de los Atlantes. Es capaz de respirar tanto en el agua como en la superficie, pero un tiempo prolongado fuera del agua puede debilitarlo o incluso matarlo.

Y aunque ni la compañía ni el histrión han confirmado la noticia, los rumores son bastante sólidos, partiendo del hecho que la compañía ha estado preparando al público para la introducción del “Mundo Submarino” desde ‘Avengers: Endgame’, como se puede apreciar en la siguiente conversación entre “Natasha Romanoff” (Scarlett Johansson) y “Okoye” (Danai Gurira).

Tenoch Huerta, de 40 años, ha disfrutado de una prolífica carrera en América Latina y España durante las últimas dos décadas, pero su papel más destacado probablemente se produjo en la serie de ‘Netflix Narcos: México’, en la que actuó junto a “Diego Luna”, de ‘Star Wars’, en sus dos primeras temporadas.

‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ se prepara para empezar a rodar en Atlanta el mes que viene y todavía no se sabe quien sucederá al Rey “T’Challa” de la primera entrega, tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020. Se presume que será “Shuri” (Letitia Wright), la astuta e inteligente hermana del rey.