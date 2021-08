Después de ‘The Return of the Jedi’, el universo de Star Wars se expandió tanto, que diversos autores y creativos crearon increíbles tangentes que en su momento, George Lucas rechazó y no aceptó como “canon”, pero que hoy, tras haber lanzado ‘The Rise of Skywalker’, explican el porqué de muchas cosas.

¿Un ejemplo? El hecho de que “Palpatine” no sólo siguiera vivo, sino que además lo hiciera con una enorme cantidad de poder y comandando a la ‘First Order’ por la galaxia.

¿La explicación? ¡Acá te la contamos! Así que no dejes que otros sitios te cuenten la versión “para niños” de la famosa ‘Contigencia‘ de “Palpatine“.

Porque en realidad, en 1994, Tom Veitch trazó por primera vez las bases de este increíble proceso que no sólo mantuvo con vida al “Emperador“, sino que además, demostró ser parte de su plan desde los tiempos de la República.

Bajo el título de ‘Dark Empire’, Tom Veitch dio vida a una de las tangentes más interesantes que se hayan escrito en Star Wars: una resistencia tan sólida y consolidada, que “Luke” y sus amigos se encontraban al borde de erradicar los rastros del imperio para siempre.

¿Y qué pasa cuando las cosas van tan bien? Te confías. Y es por eso que en ‘Dark Trilogy’, Veitch planteó a un “Luke” tan fuerte y sensible a la Fuerza, que notó que el lado oscuro planeaba algo desde las sombras.

¿Y su solución? Pasarse al lado obscuro de la fuerza para investigarlo, dominarlo, controlarlo y usarlo a su favor.

Tras unirse e investigar más a fondo, descubre que es “Palpatine” quien está detrás de todo y quién no sólo logró “sobrevivir”, sino que en realidad, planeó desde un principio el ser traicionado por “Vader” para desaparecer del radar y trabajar en su plan maestro: la clonación.

Seguro recordarán que en ‘The Clone Wars’ se explicó cómo desde mucho antes el lado oscuro se hizo del control de los recursos suficientes para contratar a los Kaminoans y clonar a “Jango Fett” para hacerse de un ejército de a su semejanza.

Era obvio que “Palpatine” era quien en realidad se encontraba moviendo los hilos de ese trato, y que con el paso de los años nunca dejó de tener contacto con los Kaminoans.

Si a eso le suman su obsesión por la “vida eterna” y el hecho de que científicamente no se puede alcanzar la misma sin la clonación como herramienta, el cómic de Veitch explica cómo eventualmente “Palpatine” logró dominarla y sí, hacerse de un ejército de cuerpos de él mismo joven para vivir eternamente y simplemente transferirse a otro cuerpo.

Y si los Jedi se transforman en “Force Ghosts” al morir, ¿por qué los Sith no? Sencillo, así fue cómo sobrevivió: transportando su fuerza y energía de cuerpo en cuerpo, tal y cómo iba a hacer con “Rey” en ‘The Rise of Skywalker’.