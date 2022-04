“Miles Morales”, el corazón y alma de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, regresará un poco más tarde de lo previsto. La secuela de ‘Spider-Verse’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, se ha retrasado y su estreno está previsto para el 2 de junio de 2023. La cinta estaba originalmente programada para estrenarse en octubre de este año, y la noticia se dio a conocer a través de una actualización del calendario de estrenos en cines de Sony Pictures.

Desafortunadamente -para los fans- esta es la segunda vez que ‘Across the Spider-Verse’ se retrasa. En noviembre de 2019 un teaser visual anunció una fecha de abril del 2022, pero luego fue empujado a octubre de 2022.

La película es la segunda de la trilogía ‘Spider-Verse’ y, junto con el cambio de fecha, Sony anunció que la película ha sido retitulada, dejando de lado la frase “Part One” de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)’. Por el momento, Sony aún no ha movido la fecha de estreno de la tercera película de ‘Spider-Verse’, ahora sin título, del 29 de marzo de 2024.

Por su parte, ‘Across the Spider-Verse’ continuará la historia de “Miles Morales” tras los acontecimientos de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’. Las películas de Spider-Verse exploran un multiverso lleno de dimensiones alternativas, cada una con su propio “Spider-Man”. Un teaser publicado en diciembre de 2021 mostraba a “Morales” (Shameik Moore) y a “Gwen Stacy” (Hailee Steinfeld) embarcados en otra aventura interdimensional lejana, interrumpida por “Miguel O’Hara”, el Spider-Man de 2099, al que puso voz Oscar Isaac en ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’.