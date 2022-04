Si son fans de invertir largas horas navegando por las aguas de TikTok, sabrán que recientemente una teoría de conspiración asegura que Abby de ‘Turning Red‘ es en realidad una versión adolescente de Boo, de ‘Monsters Inc.‘

Los puntos son buenos: los rasgos de Abby son muy parecidos, en algunos sentidos, a Boo quien en ‘Monsters Inc.’ era apenas una bebé y quizás aún no desarrollaba ciertos gestos. Pero algo que es innegable es el cabello; es el mismo peinado y definitivamente, las cejas son iguales.

Ahora bien, algo que esta teoría de TikTok alega es la fascinación de Abby por lo “peludito” y su ausencia de miedo al ver a su amiga convertirse en un “zorro gigante”, ya que le remonta a su recuerdo de Sullivan, reporta comicbook.

Y por último, ¿recuerdan la puerta del cuarto de Boo? Las mismas flores y colores, son los que caracterizan a Abby.

¡Y todo suena muy bien! Pero la realidad es que al final, la misma directora ha desacreditado los rumores en una entrevista:

“No les quiero arruinar las teorías de conspiración, pero no, Abby no es Boo adolescente. La verdad es que me da gusto que la gente esté abierta a aceptar que Boo es de descendencia coreana, pero no, me temo que no es así”.