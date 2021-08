Si pensaban que el asunto de Scarlett Johansson y Disney acabaría con Emma Stone siguiéndole los pasos, en realidad están muy equivocados. ¿La razón? Resulta que el tema de los contratos poco transparentes en cuanto a cómo se reparten las utilidades de una película que se estrena en cines y plataformas de streaming, es bastante serio.

Tanto así que ahora es Robert Pattinson quien se rehúsa a que HBO Max salga ganando de su actuación la cuál se ata completamente al número de ventas en taquilla, y que se ve afectado por los estrenos en plataformas.

Tal y como WGTC reporta, parece ser que el modelo híbrido que han manejado las plataformas con relación a los estrenos durante esta pandemia, sólo beneficia a las plataformas, no a los estudios, no a los actores, no a los cines; sólo a las plataformas que parecen no respetar los estatus contractuales y que se embolsan gigantescas cantidades de dinero para ellas mismas.

Así que es posible que a su estreno, veamos Batman únicamente disponible en cines, pero la realidad es que alguien tenía que ponerle un alto a los streamings.

¡Batman al rescate!